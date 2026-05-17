[VIDEO] Kirkman atajó un penal a Larrivey y evitó el gol de Concepción a Everton

Deportes Concepción lamentó una gran oportunidad perdida en el primer tiempo del duelo contra Everton, luego que el arquero Esteban Kirkman atajara un penal al experimentado delantero Joaquín Larrivey.

Larrivey, capitán de los lilas, disparó al medio y el guardameta adivinó, logrando salvar a los ruleteros en el minuto 36 del partido.

Revisa el penal que atajó Kirkman a Larrivey en el Estadio "Ester Roa", por la fecha 12 de la Liga de Primera: