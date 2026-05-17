Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago8.1°
Humedad72%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Kirkman atajó un penal a Larrivey y evitó el gol de Concepción a Everton

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El arquero ruletero adivinó el lanzamiento del veterano capitán de los lilas.

[VIDEO] Kirkman atajó un penal a Larrivey y evitó el gol de Concepción a Everton
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Deportes Concepción lamentó una gran oportunidad perdida en el primer tiempo del duelo contra Everton, luego que el arquero Esteban Kirkman atajara un penal al experimentado delantero Joaquín Larrivey.

Larrivey, capitán de los lilas, disparó al medio y el guardameta adivinó, logrando salvar a los ruleteros en el minuto 36 del partido.

Revisa el penal que atajó Kirkman a Larrivey en el Estadio "Ester Roa", por la fecha 12 de la Liga de Primera:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada