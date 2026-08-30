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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] La U. de Conce madrugó a la U con un penal de Jeison Fuentealba

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro penquista abrió la cuenta en los primeros compases del partido.

[VIDEO] La U. de Conce madrugó a la U con un penal de Jeison Fuentealba
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Universidad de Concepción madrugó a Universidad de Chile este domingo en el "Ester Roa", con un penal ejecutado por Jeison Fuentealba, en el duelo por la fecha 21 de la Liga de Primera.

En los primeros minutos, Bianneider Tamayo cometió la falta penal sobre Fuentealba y fue el propio jugador del cuadro penquista quien pidió la pelota para ejecutar desde los 12 pasos (3').

Revisa el gol de penal de Fuentealba ante la U:

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