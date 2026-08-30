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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Leandro Hernández se lució con otro golazo para Colo Colo ante Audax Italiano

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los albos volvieron a aprovechar otro fallo defensivo de los audinos.

[VIDEO] Leandro Hernández se lució con otro golazo para Colo Colo ante Audax Italiano
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Colo Colo volvió a estirar las cifras ante Audax Italiano en el Estadio Monumental, en la fecha 21 de la Liga de Primera, con otro golazo para el 3-1 parcial, anotado por el joven Leandro Hernández.

En el minuto 60, otra vez los audinos tuvieron una falla defensiva al tratar de alejar la pelota de su terreno, y Alvaro Madrid recuperó para asistir de inmediato a Hernández, quien entró al área y definió con el empeine para superar al meta Tomás Ahumada.

Revisa el golazo de Hernández para Colo Colo ante Audax Italiano: 

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