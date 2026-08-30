Araya contesta al PPD Metropolitano tras cuestionar su militancia: "No tengo nada que evaluar"

El senador Pedro Araya respondió al llamado del Consejo Metropolitano del Partido por la Democracia (PPD) a evaluar su continuidad en el partido y aseguró que no tiene "ganas" de renunciar a la colectividad.

Durante este fin de semana, el PPD Metropolitano aprobó un voto político que insta al parlamentario a evaluar su continuidad en la tienda, a raíz del descontento generado en sectores del partido por los recientes acercamientos de Araya -miembro de la Comisión de Seguridad del Senado- con La Moneda, en el marco de la negociación por la reforma constitucional de seguridad promovida por el Ejecutivo.

El senador Araya abordó el llamado en "Mesa Central" de Canal 13 y afirmó que la polémica surgió tras una entrevista al diario La Segunda en la que dijo estar dispuesto a "cruzar la vereda" en materia de seguridad. Sin embargo, reparó en que la frase fue sacada de contexto.

En esa línea, planteó que "no creo que exista un patrimonio de la izquierda, derecha o independientes de resolver este tema (seguridad) si no tenemos un acuerdo. Me causa cuidado que el Consejo Metropolitano se quede con el titular y no lea la entrevista, porque al final del día, lo único que hace es no ayudar a solucionar problemas y genera, a mi juicio, una polémica artificial y da cuenta de la desconexión de los partidos políticos", aseveró.

De esa forma, sostuvo que "no tengo nada que evaluar, mi actuación es absolutamente correcta, tengo claro cuál es mi domicilio político, pero lo que sí eventualmente vamos a hablar es que no se puede hacer política cuando no se lee, no se discute y uno se queda con titulares; si los partidos políticos y el PPD están pensando en que van a construir política a partir de titulares, no creo que tenga mucho espacio en un partido de ese tipo".

"No tengo ganas de irme del PPD, pero si me echan, no voy a estar donde no quieren que esté", aseveró.

En cuanto a la propuesta del Ejecutivo, planteó que "tenemos que tomar aquellas buenas medidas, vengan de donde vengan, sean del Presidente Kast, del Partido Comunista, hay que tomarlas", señaló, apuntando al proyecto que endurece la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente: "¿Por qué voy a rechazar ese proyecto (presentado por el oficialismo) que considero es una buena idea?, porque estoy convencido que ahí tenemos un problema serio".

No obstante, reparó en que la propuesta de reforma constitucional del Gobierno "tiene varios baches": "No se hace cargo de temas de prevención (...) uno mira solo temas represivos y lo que está demostrado en cualquier estudio en materia de seguridad a nivel mundial señala que, si no va de la mano con la prevención, no tiene sentido y está destinado a fracasar".

"Chile, siendo un país marítimo, que la agenda de seguridad no tenga una palabra de qué hacer con los puertos (...) sabiendo que hay problemas a nivel de puertos y con el tráfico de drogas en alta mar", criticó.