[VIDEO] No hubo roja ni llamado del VAR: El polémico codazo de Cuevas ante O'Higgins

La polémica se instaló en el partido de O'Higgins y Universidad Católica por un codazo de Cristián Cuevas que todo el cuadro rancagüino reclamó como motivo de expulsión.

Al minuto 22 el lateral le dio un fuerte golpe en el rostro a Francisco González y de forma inesperada el árbitro Juan Lara dejó seguir, mostrándole amarilla al "cruzado" solo cuando la jugada terminó al salir el balón.

Lo más increíble fue la decisión del VAR, que no invitó al juez central a revisar la acción, pese a lo violento de la movida.

- Mira la secuencia: