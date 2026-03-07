Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.5°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] No hubo roja ni llamado del VAR: El polémico codazo de Cuevas ante O'Higgins

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La violenta acción solo se quedó en tarjeta amarilla.

[VIDEO] No hubo roja ni llamado del VAR: El polémico codazo de Cuevas ante O'Higgins
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La polémica se instaló en el partido de O'Higgins y Universidad Católica por un codazo de Cristián Cuevas que todo el cuadro rancagüino reclamó como motivo de expulsión.

Al minuto 22 el lateral le dio un fuerte golpe en el rostro a Francisco González y de forma inesperada el árbitro Juan Lara dejó seguir, mostrándole amarilla al "cruzado" solo cuando la jugada terminó al salir el balón.

Lo más increíble fue la decisión del VAR, que no invitó al juez central a revisar la acción, pese a lo violento de la movida.

- Mira la secuencia:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada