[VIDEO] Polémica: Cabero terminó el partido y cortó una opción de gol para Colo Colo ante La Calera

El final del partido entre Colo Colo y Unión La Calera tuvo una polémica en el Estadio "Nicolás Chahuán", ya que el árbitro José Cabero terminó el compromiso, por la fecha 18 de la Liga de Primera, justo cuando los albos tenían opción de anotar un gol en un contragolpe.

Después de un tiro de esquina para los cementeros, los albos recuperaron y el arquero Nicolás Avellaneda, quien había dejado su pórtico para ir a cabecear, empezó a retroceder con todo ante la posibilidad de sufrir un tercer gol.

Al mismo tiempo, Felipe Raipán recibió en la mitad de cancha y tenía opción de remate ante el arco vacío, pero Cabero sorprendió a todos con el silbato final, cortando el contragolpe y dejando el marcador 1-2 a favor de los albos.

Ante la insólita situación, algunos jugadores albos fueron a conversar con el juez por su polémica decisión.

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