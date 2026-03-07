[VIDEO] Yáñez entró sin marca para adelantar a O'Higgins contra la UC

O'Higgins pegó primero ante Universidad Católica en El Teniente por la sexta fecha de la Liga de Primera, gracias a la oportuna arremetida de Bastián Yañez.

El delantero puso el 1-0 parcial al minuto 38, aprovechando la falta de marca para hacer una contorsión y definir tras un centro desde la derecha.

- Revisa la diana celeste: