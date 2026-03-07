Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[VIDEO] Yáñez entró sin marca para adelantar a O'Higgins contra la UC
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El "Capo de Provincia" aprovechó su opción en la recta final del primer tiempo.
El "Capo de Provincia" aprovechó su opción en la recta final del primer tiempo.
O'Higgins pegó primero ante Universidad Católica en El Teniente por la sexta fecha de la Liga de Primera, gracias a la oportuna arremetida de Bastián Yañez.
El delantero puso el 1-0 parcial al minuto 38, aprovechando la falta de marca para hacer una contorsión y definir tras un centro desde la derecha.
- Revisa la diana celeste: