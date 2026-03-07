Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.5°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Yáñez entró sin marca para adelantar a O'Higgins contra la UC

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Capo de Provincia" aprovechó su opción en la recta final del primer tiempo.

[VIDEO] Yáñez entró sin marca para adelantar a O'Higgins contra la UC
 Photosport
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

O'Higgins pegó primero ante Universidad Católica en El Teniente por la sexta fecha de la Liga de Primera, gracias a la oportuna arremetida de Bastián Yañez.

El delantero puso el 1-0 parcial al minuto 38, aprovechando la falta de marca para hacer una contorsión y definir tras un centro desde la derecha.

- Revisa la diana celeste:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada