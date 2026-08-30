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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEOS] ¡Noche de golazos! Correa y Hernández firmaron sus dobletes en la paliza a Audax

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los delanteros desataron la fiesta en el Monumental.

[VIDEOS] ¡Noche de golazos! Correa y Hernández firmaron sus dobletes en la paliza a Audax
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Colo Colo se desató ante Audax Italiano y estiró a 5-1 la goleada en el Estadio Monumental, la fecha 21 de la Liga de Primera, gracias a las anotaciones de Javier Correa y Leandro Hernández.

Correa, de gran noche en Macul, sacó un latigazo desde fuera del área, inatajable para Tomás Ahumada, y decretó su doblete personal para el 4-1 parcial (79').

Y Hernández hizo lo propio y también firmó su segundo golazo de la jornada, con asistencia del propio Correa (82').

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