[VIDEOS] ¡Noche de golazos! Correa y Hernández firmaron sus dobletes en la paliza a Audax

Colo Colo se desató ante Audax Italiano y estiró a 5-1 la goleada en el Estadio Monumental, la fecha 21 de la Liga de Primera, gracias a las anotaciones de Javier Correa y Leandro Hernández.

Correa, de gran noche en Macul, sacó un latigazo desde fuera del área, inatajable para Tomás Ahumada, y decretó su doblete personal para el 4-1 parcial (79').

Y Hernández hizo lo propio y también firmó su segundo golazo de la jornada, con asistencia del propio Correa (82').