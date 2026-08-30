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[VIDEOS] ¡Noche de golazos! Correa y Hernández firmaron sus dobletes en la paliza a Audax
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Los delanteros desataron la fiesta en el Monumental.
Los delanteros desataron la fiesta en el Monumental.
Colo Colo se desató ante Audax Italiano y estiró a 5-1 la goleada en el Estadio Monumental, la fecha 21 de la Liga de Primera, gracias a las anotaciones de Javier Correa y Leandro Hernández.
Correa, de gran noche en Macul, sacó un latigazo desde fuera del área, inatajable para Tomás Ahumada, y decretó su doblete personal para el 4-1 parcial (79').
Y Hernández hizo lo propio y también firmó su segundo golazo de la jornada, con asistencia del propio Correa (82').