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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Alexis y Suazo lamentaron dolorosa derrota de Sevilla ante Barcelona en La Liga

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El conjunto andaluz continúa a los tumbos en La Liga.

Alexis y Suazo lamentaron dolorosa derrota de Sevilla ante Barcelona en La Liga
 EFE
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Sevilla con Gabriel Suazo y Alexis Sánchez como titulares sufrió una dura caída de 5-2 en su visita a FC Barcelona en el Camp Nou por la fecha 28 de La Liga española, lo que mantuvo su complicado presente en el torneo.

Ambos chilenos fueron titulares, el "Niño Maravilla" disputó todo el encuentro, mientras que el exjugador de Colo Colo fue sustituido al minuto 46 del encuentro.

Los goles del encuentro fueron anotados por Dani Olmo (38'), Joao Cancelo (60') y un triplete de Raphinha (9', 21', 51') para el cuadro "Culé", mientras que Oso (45+3') y Djibril Sow (90+3') marcaron los descuentos para los visitantes.

Con este resultado, el elenco de los chilenos alcanzó los tres partidos sin conocer la victoria y se ubica en el puesto 14 con 31 puntos, por su parte el conjunto azulgrana se mantiene líder con su ventaja de cuatro unidades sobre Real Madrid.

El siguiente partido de Sevilla será de local ante Valencia CF el sábado 21 de marzo a las 17:00 horas (20:00 GMT), mientras que FC Barcelona recibirá a Newcastle por la vuelta de los octavos de final de Champions League el miércoles 18 de marzo a las 14:45 horas (17:45 GMT).

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