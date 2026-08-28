Alvaro Morata puede dar un inesperado paso en su carrera y jugar en Segunda División
El delantero campeón de Europa con España podría pasar desde Como, clasificado a la Liga de Campeones, a un equipo que actualmente milita en LaLiga Hypermotion.
El delantero campeón de Europa con España podría pasar desde Como, clasificado a la Liga de Campeones, a un equipo que actualmente milita en LaLiga Hypermotion.
Después de una temporada sin goles en liga y con escaso protagonismo en el inicio de temporada con Como de Italia, Alvaro Morata negocia un llamativo giro para su carrera: Pasar desde un equipo clasificado a la Liga de Campeones a Leganés, cuadro que compite en la Segunda División del fútbol español.
El delantero de 33 años mantiene conversaciones para incorporarse al conjunto madrileño, cuyo entrenador, Rubén Albés, reconoció públicamente el interés y aseguró que recibirían con entusiasmo al atacante.
"Si Morata realmente está finalmente con nosotros, estaremos contentísimos, porque incorporamos a un jugador 'prime' y sumamos en la delantera, que tenemos muy buen nivel, a un jugador más", señaló el técnico.
Albés, de todas formas, evitó profundizar en las negociaciones y explicó que no participa directamente en las conversaciones para concretar la operación.
"No estoy en las negociaciones. No te puedo decir cómo se convence a alguien, porque no estoy en ese proceso. Si se produce esa incorporación, el mérito será tanto del club como de Andrés Pardo, que son los que habrán tenido que hacer todo ese proceso de negociación", agregó.
Según informó Sky Sport Italia, el principal obstáculo para concretar el movimiento está en el salario de Morata, situación que podría obligar a Como a asumir parte de su ficha para facilitar una eventual cesión.
El delantero viene de una campaña complicada en Italia, en la que no marcó goles en la liga y anotó solamente dos tantos en Copa Italia, además de contar con poco protagonismo durante el inicio de la actual temporada.
Morata cuenta con un extenso palmarés, que incluye la Eurocopa 2024 y la Liga de Naciones 2023 con España, además de dos títulos de Liga de Campeones conquistados con Real Madrid.