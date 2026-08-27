Atlético acusó a FC Barcelona y fue tajante: "No vamos a negociar bajo ningún concepto"

La tensión por el futuro de Julián Alvarez escaló con fuerza en Atlético de Madrid, luego de que el consejero delegado Miguel Angel Gil Marín acusara directamente a Barcelona de actuar con "falsedad" y descartara cualquier negociación por el delantero argentino.

"Julián está realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo", afirmó el dirigente en declaraciones a Movistar desde Mónaco.

Gil Marín aseguró que el atacante está "completamente confundido" y atravesando "una situación muy, muy difícil a nivel personal y profesional".

Alvarez no participó de las dos últimas sesiones de entrenamiento de Atlético de Madrid por una indisposición, después de reaparecer el pasado domingo ante Villarreal en el Metropolitano, partido en el que recibió silbidos de parte de los hinchas.

El ejecutivo recalcó que la intención de Atlético de Madrid es mantener al campeón del mundo, quien tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

"Nuestra intención, y mi sueño personal, es que siga con nosotros. Para competir con los grandes hacen falta jugadores grandes", sostuvo.

De todas formas, Gil Marín abrió la puerta a evaluar una salida si el propio jugador considera que su continuidad resulta incompatible con su situación actual, aunque estableció un límite absoluto.

"Si él llegara a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en Atlético de Madrid buscaríamos alguna alternativa, pero nunca sería Barcelona", remarcó.

El dirigente también reaccionó a las recientes declaraciones del presidente de Barcelona, Joan Laporta, quien afirmó que la propuesta por Alvarez seguía vigente.

"Nos repugna la falsedad, la falta de ética y la falta de transparencia. No vamos a negociar con Barcelona bajo ningún concepto", lanzó Gil Marín.

El consejero delegado agregó que la postura es definitiva mientras permanezca en su cargo: "El jugador no va a ser transferido a Barcelona con total seguridad".