Barcelona venció a Athletic Club y sigue firme como líder en la liga española

FC Barcelona venció 1-0 a Athletic Club en el Estadio San Mamés por la fecha 27 y sigue firme como líder de La Liga, manteniendo la diferencia de cuatros puntos con el segundo, Real Madrid.

El único tanto del encuentro fue anotado por Lamine Yamal al minuto 68 del encuentro, dándole el triunfo a su equipo que llegó a su tercera victoria consecutiva en el torneo español.

Con este triunfo, FC Barcelona sumó 67 puntos en el primer lugar de la tabla, mientras que Athletic Club se mantiene en el noveno lugar de la tabla con 35 unidades.

El siguiente encuentro del cuadro azulgrana será de visita ante Newcastle por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League el martes 10 de marzo a las 17:00 horas (20:00 GMT).