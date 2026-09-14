Betis de Pellegrini continuó su racha triunfal con remontada de visita ante Villarreal

La quinta fecha de la liga española se cerró este lunes con un nuevo triunfo del Real Betis de Manuel Pellegrini, que tumbó por 2-1 a Villarreal en el Estadio de la Cerámica y ratificó su buen momento.

El "Submarino Amarillo" lamentó un gol anulado por el VAR al minuto 20, aunque sí pudo celebrar la apertura del marcador a los 29' con Gerard Moreno, quien apareció sin marca tras el pivoteo de Carlos Romero.

Sin embargo la alegría duró poco, pues Juan Camilo "Cucho" Hernández igualó 10 minutos después aprovechando un rebote del arquero Peter Gulacsi en área chica.

La reacción sevillana no quedó ahí, pues Natan anotó el gol decisivo antes del descanso, a los 43' en un córner que Villarreal dejó vivo en la zona de peligro.

De esta manera, Real Betis alcanzó su tercera victoria seguida, considerando el debut en Champions League, y aprovechó el traspié de Deportivo Alavés el fin de semana para saltar al podio de la liga con los mismos 12 puntos de Real Madrid, a tres unidades del líder FC Barcelona.

La sexta fecha comenzará inmediatamente durante esta semana, con Betis recibiendo a Getafe el jueves 17 de septiembre a las 14:00 horas de Chile (17:00 GMT).