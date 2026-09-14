¿Dónde celebrar este 18?: Lanzan plataforma para encontrar fondas y panoramas en todo Chile

Con la llegada de las Fiestas Patrias y la gran cantidad de actividades que se preparan a lo largo del país, el Ministerio de Bienes Nacionales lanzó una plataforma que permite encontrar en un solo mapa fondas, ramadas, ferias costumbristas, picadas y circos autorizados, desde Arica hasta Magallanes.

Se trata del Visor Territorial "Chile Te Quiero Endieciochado", una herramienta que puede ser consultada desde el celular y que reúne distintas alternativas para celebrar durante este 18 de septiembre.

La plataforma permite revisar los panoramas disponibles según comuna y región y así planificar las actividades para estas fechas.

El lanzamiento se realizó en las fondas "El Corazón de Chile", en Ñuñoa, donde la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, junto al alcalde Sebastián Sichel, compartieron con fonderos, ramaderos y artistas circenses.

"Queremos que encontrar dónde celebrar estas Fiestas Patrias sea tan fácil como sacar el celular y buscar", señaló Parot, quien destacó que la plataforma reúne información de distintos puntos del país para facilitar la planificación de los panoramas.

El visor utiliza información territorial disponible en IDE Chile y datos del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), coordinado por el Ministerio de Bienes Nacionales, organismo que este año cumple 20 años de funcionamiento.

La herramienta también busca reconocer a quienes participan de las celebraciones de septiembre, entre ellos fonderos, ramaderos, comerciantes de picadas y artistas circenses, quienes forman parte de la oferta disponible durante estas fechas.

El Visor Territorial "Chile Te Quiero Endieciochado" ya se encuentra disponible y puede ser consultado para conocer las alternativas de celebración en distintas regiones y comunas del país.