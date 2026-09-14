¿Lloverá el 18? Cómo estará el tiempo estas Fiestas Patrias

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entregó en Cooperativa el pronóstico del tiempo para las celebraciones de las Fiestas Patrias en Santiago, que comenzarán con temperaturas cálidas y terminarán con precipitaciones.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la meteoróloga Claudia González informó que los termómetros superaron los 25 grados este lunes en toda la Región Metropolitana; condición que se mantendrá "hasta el día jueves", siendo mañana martes "el día más cálido, con 28 grados" en la capital.

"Posteriormente, el día viernes 18 y sábado 19 comenzará el descenso de la de las temperaturas, asociado a un ingreso de nubosidad, aunque con buenas condiciones (generales)", puntualizó la especialista.

Sin embargo, González adelantó que para el domingo 20, el último día de las celebraciones, "tendremos algunas precipitaciones que abarcarán desde la Región de Valparaíso hasta Los Lagos" debido a la "aproximación de un sistema frontal".

La meteoróloga también destacó que las precipitaciones persistirán "en la zona sur, principalmente en la Región de Los Lagos y Aysén", mientras que en la zona norte "se mantiene un aviso vigente para mañana (martes) por temperaturas -en torno a los 34-36 grados- en la Región de Atacama y Antofagasta.