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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Betis de Pellegrini igualó frente a Celta de Vigo y extendió su sequía de triunfos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El conjunto del “Ingeniero” llegó a cinco partidos sin festejos en todas las competiciones.

Betis de Pellegrini igualó frente a Celta de Vigo y extendió su sequía de triunfos
 EFE
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El Real Betis de Manuel Pellegrini continúa en un momento delicado de la temporada, ya que este domingo igualó 1-1 ante Celta de Vigo en el Estadio de la Cartuja y acumuló cinco partidos consecutivos sin conocer de triunfos en todas las competiciones.

Jugando por la fecha 28 de la Liga, el cuadro del "Ingeniero" sufrió con una tempranera anotación de Ferran Jutglà (4'), quien remató de distancia y superó la feble resistencia del guardameta Alvaro Valles.

Los albiverdes no reaccionaron hasta la segunda etapa, cuando Aitor Ruibal se asoció por la banda derecha con un Héctor Bellerín (49') que definió para poner la paridad definitiva en el recinto.

Con este resultado, Betis sostuvo el quinto lugar con 44 puntos sobre un Celta que es sexto con 41 positivos. Ahora, los de Pellegrini tendrán la tarea de recibir a Panathinaikos por la ida de los octavos en la Europa League, el próximo 19 de marzo.

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