Cepeda fue titular y festejó con Elche su primer triunfo de la temporada en La Liga de España

Elche, con Lucas Cepeda titular y jugando todo el partido, celebró su primer triunfo de la temporada en La Liga de España, con un sorpresivo 1-3 ante Espanyol en Barcelona, por la séptima fecha.

El cuadro del seleccionado nacional no tuvo un buen comienzo en el RCDE Stadium, ya que a los seis minutos quedó con 10 jugadores, por expulsión con roja directa al cometer una falta como último hombre.

Pese a tener desventaja numérica, Elche sorprendió y se puso en ventaja con dos goles antes de la media hora, ambos anotados por Fer Niño, con asistencias de Roy Revivo (26' y 29').

En la segunda parte, Elche apostó por jugar al contragolpe y en ese contexto Cepeda pudo generar peligro. Incluso tuvo una chance de gol, un zurdazo que se estrelló en el palo (54').

Espanyol descontó en el 72' con un autogol de Victor Chust, pero Elche recuperó el control y selló el triunfo, con el 1-3 definitivo, anotado por Germán Valera en un contragolpe (78').

Con el resultado, Elche sumó cinco puntos y salió provisoriamente del último lugar de la tabla, a la espera de lo que hagan Celta (4), Valencia (4) y Málaga (3) en la séptima fecha.

Espanyol, por su lado, se estancó en el noveno puesto, con siete positivos.

En la próxima fecha, Espanyol visitará a Málaga y Elche chocará con un rival directo en la parte baja, Celta de Vigo.