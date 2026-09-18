Joven de 23 años murió apuñalado en las inmediaciones de fondas en Limache

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este viernes al presunto autor del homicidio de un joven de 23 años registrado en las inmediaciones del Estadio Municipal "Ángel Navarrete Candia" de Limache, Región de Valparaíso, sector donde tienen lugar las fondas comunales.

Tras el ataque con arma cortopunzante, el joven herido fue trasladado de urgencia hasta el Hospital de Limache, donde se confirmó su muerte debido a la gravedad de sus lesiones.

Por instrucción del Ministerio Público, concurrieron al recinto asistencial funcionarios especializados de la Brigada de Homicidios de la PDI junto a peritos del Laboratorio de Criminalística y un médico criminalista, con el fin de realizar la inspección del cadáver y determinar las causas de la muerte.

Respecto del trabajo en el centro médico y los primeros peritajes forenses, el subjefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, subprefecto Rodrigo Gallardo, detalló que "una vez constituidos los detectives junto a médico criminalista en dicho centro asistencial, lograron establecer que la víctima corresponde a un hombre chileno de 23 años, sin antecedentes policiales, el cual al examen del médico criminalista presentaba una herida cortopenetrante torácica".

"Su causa de muerte estaría en correspondencia con un traumatismo torácico por arma cortopenetrante", añadió el funcionario policial.

Dinámica del ataque en una plaza pública

De acuerdo con los antecedentes reunidos en las primeras horas de pesquisa, el hecho ocurrió mientras la víctima se encontraba en un espacio público cercano al estadio comunal.

En dicho lugar fue abordada por una turba, generándose un altercado que derivó en la agresión letal.

La policía precisó que el ataque se originó tras una discusión con desconocidos. (FOTO: ATON)

"El contexto de estos hechos ocurre cuando las víctimas se encontraban en esta plaza sentados y son abordados por un grupo indeterminado de sujetos, alrededor de 7 a 10, con quienes comienzan a discutir y posteriormente esta agresión", puntualizó el subprefecto Gallardo.

Rápida captura e hipótesis de robo

Las diligencias de campo permitieron recabar testimonios de testigos y recopilar registros audiovisuales de cámaras de seguridad públicas y privadas del sector. Gracias a estos antecedentes, la PDI logró identificar y detener en pocas horas al imputado de 43 años.

Actualmente, el personal policial continúa con las diligencias para esclarecer con precisión el móvil del ataque.

Entre las hipótesis que maneja la Fiscalía y la policía civil figura un posible robo con homicidio, debido a la sustracción de pertenencias al momento de la agresión.