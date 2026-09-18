[VIDEOS] Hinchas de S. Wanderers alentaron con un "hotelazo" en Madrid antes de la Intercontinental

Cientos de hinchas de Santiago Wanderers realizaron este viernes un masivo hotelazo en Madrid para alentar a los jugadores del cuadro sub 20, que jugaran este sábado en el Estadio "Santiago Bernabéu" por el título de la Intercontinental ante Real Madrid.

Los fanáticos llegaron hasta las puertas del hotel donde concentran los juveniles del equipo porteño y entregaron su aliento, desatando una fiesta wanderina en la capital española.

Varios registros del hotelazo fueron compartidos por jugadores en sus redes sociales y también por el medio partidario Awante.

El partido entre Real Madrid y Santiago Wanderers se jugará a las 07:30 horas (11:30 GMT) de este sábado y lo podrás seguir junto a Cooperativa.cl.