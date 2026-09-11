Con Suazo capitán: Sevilla volvió a los abrazos en La Liga tras vencer a Valencia

Sevilla, con el chileno Gabriel Suazo como capitán, volvió al triunfo en La Liga de España, después de dos partidos sin ganar, al batir por 1-0 a Valencia en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán", en el inicio de la quinta fecha del torneo.

Suazo jugó todo el compromiso y fue uno de los puntos altos en la defensa de su equipo, aunque sufrió con una fuerte acción en el partido, al recibir una patada en la cara por parte de Ryunosuke Sato en el primer tiempo.

Pese al golpe, Suazo pudo continuar y lideró a su equipo, que terminó celebrando con un certero cabezazo de Juan Iglesias (81').

Con el resultado, Sevilla quedó con 10 puntos, ocupando provisoriamente el tercer lugar de la tabla, a la espera del desarrollo de la quinta fecha; Valencia, en cambio, está colista, con cuatro derrotas consecutivas y solo un positivo.

En la próxima fecha, Valencia visitará a Alavés y Sevilla hará lo propio ante Deportivo de La Coruña en Riazor.