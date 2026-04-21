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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Alexis y Suazo ante Levante por La Liga?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El conjunto de los chilenos se encuentra a dos puntos del descenso.

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Sevilla, equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, se enfrentará ante Levante en el Estadio Ciudad de Valencia por la fecha 32 de La Liga de España.

El cotejo está programado para jugarse este jueves 23 de abril a las 13:00 horas (17:00 GMT) y se podrá ver el encuentro a través de la señal de DSports y en las plataformas digitales de DGO.

El encuentro lo protagonizarán dos equipos que se encuentran en la parte baja de la tabla. El cuadro de los jugadores nacionales se encuentra en el puesto 16 con 32 puntos a dos de la zona de descenso. Por su parte, su rival se encuentra penúltimo con 29 unidades y estaría perdiendo la categoría.

También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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