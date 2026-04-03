¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Alexis y Suazo ante Real Oviedo en La Liga de España?

Sevilla, equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, se enfrentará a Real Oviedo por la trigésima fecha de La Liga de España.

Este será el debut de Luis García en la banca de los andaluces, luego de la destitución del argentino Matías Almeyda. Los banquirrojos se presentarán al encuentro en el décimo quinto puesto con 31 puntos a tres unidades de la zona de descenso.

Los sevillanos vienen de perder 2-0 ante Valencia como local en la pasada jornada, antes del parón por la fecha FIFA.

Por su parte, Oviedo arribará al partido luego de caer frente a Levante 4-2 y se ubica en la última posición de la tabla con 21 puntos.

¿Cuándo y dónde ver a Sevilla ante Real Oviedo?

El cotejo está programado para jugarse este domingo 5 de abril a las 12:30 horas (15:30 GMT) en el Estadio Carlos Tartiere.

Podrás ver el encuentro por streaming a través Disney+ premium.

También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.