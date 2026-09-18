¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Gabriel Suazo ante Barcelona en La Liga?
El equipo del chileno enfrentará al líder del torneo español.
El equipo del chileno enfrentará al líder del torneo español.
Sevilla, equipo del chileno Gabriel Suazo, recibirá este sábado a FC Barcelona en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán", en un partidazo de la séptima fecha de La Liga de España.
El partido está programado para las 16:00 horas (19:00 GMT) y tendrá transmisión en TV cable en la señal de DSports en DirecTV, y en streaming se podrá seguir en las plataformas DGO y Paramount+.
Los andaluces, que juegan con Suazo como capitán, están en el quinto lugar en la tabla del torneo, con 13 unidades, y quieren quedarse con los puntos en casa para acercarse al liderato de los azulgranas y meter presión por el puesto de escolta.
Barcelona, por su lado, marcha con campaña perfecta, con seis triunfos consecutivos y quiere seguir estirando su tranco ganador, el mejor de su historia en inicios de temporada.
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