¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Gabriel Suazo ante Barcelona en La Liga?

Sevilla, equipo del chileno Gabriel Suazo, recibirá este sábado a FC Barcelona en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán", en un partidazo de la séptima fecha de La Liga de España.

El partido está programado para las 16:00 horas (19:00 GMT) y tendrá transmisión en TV cable en la señal de DSports en DirecTV, y en streaming se podrá seguir en las plataformas DGO y Paramount+.

Los andaluces, que juegan con Suazo como capitán, están en el quinto lugar en la tabla del torneo, con 13 unidades, y quieren quedarse con los puntos en casa para acercarse al liderato de los azulgranas y meter presión por el puesto de escolta.

Barcelona, por su lado, marcha con campaña perfecta, con seis triunfos consecutivos y quiere seguir estirando su tranco ganador, el mejor de su historia en inicios de temporada.

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