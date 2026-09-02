¿Cuándo y dónde ver el duelo entre el Betis de Pellegrini y Real Madrid por La Liga?

Este viernes 4 de septiembre, Real Betis, equipo dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini, enfrentará a Real Madrid en el Estadio La Cartuja de Sevilla por la cuarta fecha de La Liga, con el objetivo de mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.

El partido está programado para las 15:00 horas (19:00 GMT) y será transmitido en televisión por la señal de ESPN. En tanto, en streaming se podrá ver a través de la plataforma Disney+ Premium.

El conjunto del "Ingeniero" se ubica en el séptimo puesto con 6 unidades, producto de sus victorias iniciales ante Real Sociedad y Valencia, y buscará reponerse del duro traspié sufrido la jornada pasada tras caer por 5-2 frente a Levante.

Por su parte, el cuadro merengue llega con canasta perfecta en el segundo lugar con 9 puntos, luego de encadenar triunfos consecutivos frente a Espanyol, Real Sociedad y Málaga.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online también en Cooperativa.cl.