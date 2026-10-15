¿Cuándo y dónde ver la visita de Sevilla de Gabriel Suazo a Real Madrid en La Liga?

Sevilla, equipo donde el chileno Gabriel Suazo es capitán, visitará este domingo a Real Madrid, en un duelo clave en la novena fecha de La Liga de España.

El duelo está programado para el domingo 18 de octubre a las 16:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio "Santiago Bernabéu" y contará con transmisión en TV cable, por la señal de ESPN, y en streaming se podrá seguir online en la plataforma Disney+ Premium

El conjunto andaluz está en el quinto lugar de la tabla, con 14 puntos, aunque arrastra dos partidos seguidos sin ganar, por lo que irá con todo al recinto merengue para quedarse con la victoria.

Real Madrid, por su lado, está en una lucha desesperada por dar caza al líder Barcelona. El equipo de Mourinho tiene 18 unidades en el cuarto puesto, a seis de los azulgranas, y necesitan ganar, considerando que la próxima semana, el domingo 25, será el clásico español en Camp Nou.

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