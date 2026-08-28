¿Cuándo y dónde ver la visita del Betis de Manuel Pellegrini a Levante por La Liga?

Este sábado 29 de agosto, Real Betis visitará a Levante en el Estadio Ciudad de Valencia por la tercera fecha de La Liga de España, con el objetivo de extender su racha triunfal y mantenerse en la parte alta de la tabla.

El partido está programado para las 11:00 horas (15:00 GMT) y será transmitido en televisión por la señal de ESPN 3. En tanto, en streaming se podrá ver a través de la plataforma Disney+ Premium.

El conjunto dirigido por el "Ingeniero" llega con canasta limpia a este compromiso tras firmar un sólido inicio de temporada con dos victorias consecutivas por 1-0 ante Real Sociedad y Valencia, ubicándose en puestos de avanzada con 6 unidades.

Por su parte, el elenco "granota" no ha tenido un arranque sencillo y marcha en la decimoséptima posición con apenas un punto.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en Cooperativa.cl.