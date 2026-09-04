Diego Simeone confirmó el regreso de Julián Álvarez a las citaciones de Atlético de Madrid

El director técnico de Atlético de Madrid, Diego Simeone, disipó las dudas en torno al futuro inmediato de Julián Álvarez y confirmó este viernes que el delantero argentino volverá a ser parte de la convocatoria del primer equipo para enfrentar a Athletic Club en San Mamés.

En conferencia de prensa, el 'Cholo' dio por zanjadas las especulaciones de mercado y valoró el presente del atacante en las prácticas: "Está entrenando muy bien, va a venir convocado, va a ser parte del grupo que viaje a Bilbao y esperamos lo mejor de él y de todos sus compañeros", sostuvo.

"Siempre miro de acá hacia adelante. Evidentemente tenemos una temporada muy bonita, con muchos retos y posibilidades; iremos partido a partido intentando hacer lo mejor posible", añadió el estratego trasandino.

En esa misma línea, Simeone profundizó en el momento que atraviesa 'La Araña' y apuntó al crecimiento personal del futbolista: "La vida está llena de oportunidades y esta es una que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente muchísimo tiempo juzgando. Todos juzgamos, hay que juzgar menos y preocuparse más en aprender".