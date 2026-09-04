Diego Simeone confirmó el regreso de Julián Álvarez a las citaciones de Atlético de Madrid
El entrenador "colchonero" ratificó la presencia del delantero argentino para el compromiso ante Athletic Club en Bilbao.
El entrenador "colchonero" ratificó la presencia del delantero argentino para el compromiso ante Athletic Club en Bilbao.
El director técnico de Atlético de Madrid, Diego Simeone, disipó las dudas en torno al futuro inmediato de Julián Álvarez y confirmó este viernes que el delantero argentino volverá a ser parte de la convocatoria del primer equipo para enfrentar a Athletic Club en San Mamés.
En conferencia de prensa, el 'Cholo' dio por zanjadas las especulaciones de mercado y valoró el presente del atacante en las prácticas: "Está entrenando muy bien, va a venir convocado, va a ser parte del grupo que viaje a Bilbao y esperamos lo mejor de él y de todos sus compañeros", sostuvo.
"Siempre miro de acá hacia adelante. Evidentemente tenemos una temporada muy bonita, con muchos retos y posibilidades; iremos partido a partido intentando hacer lo mejor posible", añadió el estratego trasandino.
En esa misma línea, Simeone profundizó en el momento que atraviesa 'La Araña' y apuntó al crecimiento personal del futbolista: "La vida está llena de oportunidades y esta es una que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente muchísimo tiempo juzgando. Todos juzgamos, hay que juzgar menos y preocuparse más en aprender".