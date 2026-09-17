El Betis de Pellegrini sigue firme tras derrotar a Getafe por la liga española

El Real Betis de Manuel Pellegrini, quien acaba de cumplir 73 años, se hizo fuerte ante su público en el estadio La Cartuja y derrotó por 1-0 mínima a Getafe, enfilando su tercera victoria consecutiva en La Liga para sostenerse en la parte alta del torneo.

Verdiblancos y azulones protagonizaron un duelo encendido desde el primer minuto, con Antony teniendo las chances más claras de los locales y el arquero Alvaro Valles haciendo su tarea en la portería.

En el epílogo de la fracción inicial, Abdessamad Ezzalzouli tocó para Antony, quien dio para Isco Alarcón. Finalmente Abde Ezzalzouli anotó el 1-0 para Betis (45'), con revisión del VAR en medio.

La escuadra sevillana arrancó el complemento con un cambio abajo respecto de la primera mitad, pero poco a poco se fue metiendo nuevamente en el ritmo del compromiso y volcó la cancha a su favor.

Aprovechando los problemas del elenco madrileño para generar peligro, el conjunto del "Ingeniero" se fue con todo en búsqueda del segundo tanto. Aunque los intentos por el 2-0 no prosperaron, sobre el final Getafe se vio castigado por la expulsión de Mario Martín (86').

Con este triunfo -el tercero de manera consecutiva-, el equipo de Manuel Pellegrini volvió al tercer puesto con 15 puntos, tres menos que el puntero FC Barcelona.

Real Betis terminará su intensa seguidilla de partidos este domingo 20 de septiembre, cuando visite al Deportivo La Coruña desde las 13:30 horas de Chile.