Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española
El palo le negó un golazo a Lucas Cepeda en duelo de Elche y Espanyol
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El puntero chileno estuvo a punto de marcar el tercero de su equipo.
El puntero chileno estuvo a punto de marcar el tercero de su equipo.
El chileno Lucas Cepeda estuvo a punto de anotar un golazo para Elche, pero el palo le negó la celebración en el partido ante Espanyol en Barcelona.
En el minuto 54, cuando el marcador estaba 0-2 a favor de Elche, Valera llegó a línea de fondo y metió el pase al corazón del área, en donde Cepeda controló y remató de zurda, pero un leve desvío hizo que la pelota se estrellara en el vertical.
Revisa el tiro al palo de Lucas Cepeda ante Espanyol: