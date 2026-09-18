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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

El palo le negó un golazo a Lucas Cepeda en duelo de Elche y Espanyol

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Autor: Redacción Cooperativa

El puntero chileno estuvo a punto de marcar el tercero de su equipo.

El palo le negó un golazo a Lucas Cepeda en duelo de Elche y Espanyol
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El chileno Lucas Cepeda estuvo a punto de anotar un golazo para Elche, pero el palo le negó la celebración en el partido ante Espanyol en Barcelona. 

En el minuto 54, cuando el marcador estaba 0-2 a favor de Elche, Valera llegó a línea de fondo y metió el pase al corazón del área, en donde Cepeda controló y remató de zurda, pero un leve desvío hizo que la pelota se estrellara en el vertical.

Revisa el tiro al palo de Lucas Cepeda ante Espanyol:

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