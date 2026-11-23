Elche, equipo del chileno Lucas Cepeda, igualó 1-1 en su visita a Levante este lunes por la decimotercera fecha de la liga española, en un resultado que dejó al conjunto dirigido por Martín Anselmi en el penúltimo lugar de la clasificación.

El delantero chileno fue titular y estuvo cerca de abrir el marcador durante el primer tiempo, con un remate desde fuera del área que pasó cerca del arco defendido por Mathew Ryan.

El seleccionado nacional se mantuvo en cancha hasta los 80 minutos, cuando fue reemplazado por Tete Morente.

Elche consiguió ponerse en ventaja gracias a Roy Revivo a los 61 minutos, pero no logró sostener el resultado y Dani Requena marcó la igualdad definitiva a los 88', permitiendo que Levante rescatara un punto y terminara la jornada en el decimoquinto puesto.