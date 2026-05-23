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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la última fecha de la liga española

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la última fecha de la liga española
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La liga española llega a su última fecha con varios equipos involucrados en la lucha por la permanencia.

Real Oviedo ya está descendido, mientras que Girona y Mallorca están en zona de descenso. También llegan con riesgo Deportivo Alavés, Levante, Osasuna y Elche. Sevilla está salvado por criterio de desempate.

Revisa la tabla de posiciones de LaLiga antes de la última fecha

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Barcelona 37 94 +61 Champions
2 Real Madrid 37 83 +40 Champions
3 Villarreal 37 69 +22 Champions
4 Atlético Madrid 37 69 +22 Champions
5 Real Betis 37 57 +10 Champions
6 Celta Vigo 37 51 +4 Europa League
7 Getafe 37 48 -7 Conference
8 Rayo Vallecano 37 47 -4 -
9 Valencia 37 46 -11 -
10 Real Sociedad 37 45 -2 -
11 Espanyol 37 45 -12 -
12 Athletic Club 37 45 -13 -
13 Sevilla 37 43 -13 Salvado
14 Deportivo Alavés 37 43 -11 Riesgo
15 Levante 37 42 -13 Riesgo
16 Osasuna 37 42 -5 Riesgo
17 Elche 37 42 -8 Riesgo
18 Girona 37 40 -16 Descenso
19 Mallorca 37 39 -13 Descenso
20 Real Oviedo 37 29 -31 Descendido
Pts: puntos | PJ: partidos jugados | Dif: diferencia de gol.

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