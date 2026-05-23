Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la última fecha de la liga española
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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La liga española llega a su última fecha con varios equipos involucrados en la lucha por la permanencia.
Real Oviedo ya está descendido, mientras que Girona y Mallorca están en zona de descenso. También llegan con riesgo Deportivo Alavés, Levante, Osasuna y Elche. Sevilla está salvado por criterio de desempate.
Revisa la tabla de posiciones de LaLiga antes de la última fecha
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Barcelona
|37
|94
|+61
|Champions
|2
|Real Madrid
|37
|83
|+40
|Champions
|3
|Villarreal
|37
|69
|+22
|Champions
|4
|Atlético Madrid
|37
|69
|+22
|Champions
|5
|Real Betis
|37
|57
|+10
|Champions
|6
|Celta Vigo
|37
|51
|+4
|Europa League
|7
|Getafe
|37
|48
|-7
|Conference
|8
|Rayo Vallecano
|37
|47
|-4
|-
|9
|Valencia
|37
|46
|-11
|-
|10
|Real Sociedad
|37
|45
|-2
|-
|11
|Espanyol
|37
|45
|-12
|-
|12
|Athletic Club
|37
|45
|-13
|-
|13
|Sevilla
|37
|43
|-13
|Salvado
|14
|Deportivo Alavés
|37
|43
|-11
|Riesgo
|15
|Levante
|37
|42
|-13
|Riesgo
|16
|Osasuna
|37
|42
|-5
|Riesgo
|17
|Elche
|37
|42
|-8
|Riesgo
|18
|Girona
|37
|40
|-16
|Descenso
|19
|Mallorca
|37
|39
|-13
|Descenso
|20
|Real Oviedo
|37
|29
|-31
|Descendido