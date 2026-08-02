Expupilo de Pellegrini lanzó dura crítica al fútbol moderno: "Es un tráfico humano legalizado"

El delantero argentino Ezequiel "Chimy" Ávila lanzó una severa crítica a la industria del fútbol actual al comparar el negocio del balompié con una forma de explotación mercantil.

En entrevista con el podcast "Referentes", el ariete trasandino reflexiono sobre el trato que reciben los deportistas a lo largo de sus carreras: "El fútbol es un tráfico humano. ¿Se gana dinero? Sí, el jugador gana dinero hasta cuando hace goles o hasta cuando sirva. Luego pasas a ser una máquina vieja y necesitan tener una máquina nueva", disparó sin tapujos.

Las palabras de Ávila se dan tras una abrupta salida de Real Betis. Pese a que el futbolista había manifestado su intención de cumplir la totalidad de su contrato en España, la directiva bética decidió rescindir su vínculo de forma anticipada. El delantero cerró así su etapa en el club sevillano registrando 68 partidos disputados y ocho conquistas.

Respecto a su futuro profesional, Ávila se debate entre continuar en Europa o concretar su regreso a Argentina. En ese escenario, Boca Juniors aparece como la principal opción, dado que el equipo "Xeneize" busca con urgencia un centrodelantero tras sufrir una plaga de lesiones en esa zona del campo.

Sin embargo, la operación no es sencilla. Debido a que el mercado de pases en el fútbol argentino ya se encuentra cerrado, la escuadra de La Boca está obligada a vender o ceder a un jugador de su plantilla al extranjero para obtener una prórroga que le permita inscribir al "Chimy", dejando la definición de su fichaje sujeta a contrarreloj.