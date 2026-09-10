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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

FC Barcelona aclaró que hablaron "de forma respetuosa" a Atlético por Julián Alvarez

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/EFE

El elenco catalán aseguró que se acercaron al cuadro colchonero con respeto.

FC Barcelona aclaró que hablaron
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El director deportivo de FC Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', aseguró este jueves que el club azulgrana actuó de "forma respetuosa" con Atlético de Madrid para intentar fichar al delantero argentino Julián Alvarez en el pasado mercado de fichajes.

El máximo ejecutivo del área de fútbol del club catalán admitió, en una entrevista concedida este jueves a RAC1, que la oferta de 100 millones de euros por el internacional argentino contemplaba tres plazos de pago, y no los seis que desveló el club rojiblanco.

Asimismo, negó que la entidad catalana presionara al futbolista para que pidiera públicamente que quería ser traspasado a otro club tal y como hizo en el pasado Mundial.

"Hemos hecho las cosas bien. Había una oferta, no hubo respuesta y, a partir de ahí, se ha hablado mucho más en la prensa de lo que ha pasado en realidad. Hicimos una oferta, hablamos con ellos de una forma respetuosa y clara, ellos nos dijeron que no querían vender al jugador", comentó.

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