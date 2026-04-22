FC Barcelona derrotó con lo justo a Celta y mantuvo la distancia en la cima de la Liga

FC Barcelona dio otro paso en su camino al título de la Liga tras superar por 1-0 a Celta de Vigo en el Camp Nou, manteniendo la distancia de nueve puntos con su más cercano perseguidor en la fecha 33 del torneo.

El encuentro presentó complicaciones físicas para los catalanes, ya que Joao Cancelo fuera sustituido por Alejandro Balde (23') y luego Lamine Yamal tuvo que salir tras anotar desde el punto penal (40').

Con este resultado, los de Hansi Flick alcanzaron las 82 puntos y mantuvo la diferencia sobre un Real Madrid que suma 73 unidades a falta de seis jornadas para el término del campeonato.

Tras redimirse de su eliminación de la UEFA Champions League, el cuadro "culé" tendrá que visitar el próximo sábado 25 de abril a Getafe a partir de las 10:15 horas (14:15 GMT).