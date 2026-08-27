Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago7.9°
Humedad96%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

FC Barcelona venció a Athletic Club en el debut de Rodri y quedó líder en España

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Raphinha y Fermín López marcaron los goles del 2-0 en el duelo pendiente de la primera jornada disputado en el Camp Nou.

FC Barcelona venció a Athletic Club en el debut de Rodri y quedó líder en España
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El equipo español FC Barcelona aprovechó su partido pendiente de la primera fecha para llegar a seis puntos y situarse al frente de La Liga, en una jornada que además estuvo marcada por el estreno de Rodri con la camiseta "azulgrana".

El elenco catalán derrotó este jueves por 2-0 a Athletic Club en el Camp Nou, con anotaciones de Raphinha, a los 37', y Fermín López, en el minuto 82.

El brasileño abrió la cuenta después de recibir un pase filtrado de Pedri, superar en el mano a mano al arquero Unai Simón y convertir el primer tanto del encuentro.

Ya en el tramo final, Fermín López aprovechó un error de Aymeric Laporte para definir con comodidad y sentenciar el triunfo del conjunto catalán.

El compromiso correspondía a la primera jornada del campeonato español y había sido aplazado, por lo que Barcelona quedó con seis puntos en el liderato de La Liga EA Sports.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada