FC Barcelona venció a Athletic Club en el debut de Rodri y quedó líder en España

El equipo español FC Barcelona aprovechó su partido pendiente de la primera fecha para llegar a seis puntos y situarse al frente de La Liga, en una jornada que además estuvo marcada por el estreno de Rodri con la camiseta "azulgrana".

El elenco catalán derrotó este jueves por 2-0 a Athletic Club en el Camp Nou, con anotaciones de Raphinha, a los 37', y Fermín López, en el minuto 82.

El brasileño abrió la cuenta después de recibir un pase filtrado de Pedri, superar en el mano a mano al arquero Unai Simón y convertir el primer tanto del encuentro.

Ya en el tramo final, Fermín López aprovechó un error de Aymeric Laporte para definir con comodidad y sentenciar el triunfo del conjunto catalán.

El compromiso correspondía a la primera jornada del campeonato español y había sido aplazado, por lo que Barcelona quedó con seis puntos en el liderato de La Liga EA Sports.