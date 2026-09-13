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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

FC Barcelona venció a Levante y sostuvo su tranco ganador en La Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Lamine Yamal lideró a los "culés" con un doblete.

FC Barcelona venció a Levante y sostuvo su tranco ganador en La Liga
 EFE
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FC Barcelona se mantuvo como puntero de la liga española con cosecha completa gracias a su victoria de 4-2 como forastero sobre Levante por la quinta fecha.

Xavi Espart inauguró el marcador en apenas cuatro minutos de juego, mediante un remate desde la medialuna del área que superó un tumulto de zagueros hasta llegar a la red.

Lamine Yamal aumentó la diferencia con un doblete: A los 18' Raphinha eludió al arquero para dejar solo a su compañero frente al arco, quien a los 48' repitió vía lanzamiento penal.

Pese a la amplia diferencia en la tenencia de balón, los locales batallaron con todo en un duelo con áreas cerradas.

Levante complicó a los "culés" con los descuentos de Iván Romero (79') y Roger Brugué (88'), pero Karim Adeyemi liquidó el encuentro con el cuarto gol catalán a los 90+2'.

De esta manera, Barcelona es líder con un pleno de triunfos y 15 puntos, a tres de Real Madrid que sufrió su única derrota hasta el momento en la jornada anterior ante el Betis de Manuel Pellegrini.

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