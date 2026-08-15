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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Gabriel Suazo fue capitán en dramático triunfo de Sevilla ante Rayo Vallecano

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El futbolista chileno disputó todo el encuentro.

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El futbolista chileno Gabriel Suazo fue capitán y disputó todo el encuentro en la victoria agónica 2-1 de Sevilla ante Rayo Vallecano en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán" en su debut en la temporada 26-27 de La Liga.

La visita supo aprovechar un error y abrir el marcador rápidamente a través de Alvaro García al minuto 4 del encuentro. Pero el conjunto del chileno supo remontar a través de dos penales convertidos por Jon Guridi (52') y Peque Fernández (90+7').

El futbolista español Kike Salas se fue expulsado en el conjunto local, en los minutos finales del encuentro.

El siguiente partido de Sevilla será de visita ante Athletic Club de Bilbao el sábado 22 de agosto a las 11:00 horas.

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