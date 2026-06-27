Gabriel Suazo: Sea o no capitán, no cambio mi forma de ser

Gabriel Suazo repasó algunos aspectos de su primera temporada como futbolista de Sevilla, con el cual luchó hasta por la permanencia en La Liga hasta la penúltima fecha, asegurando un cupo en la máxima categoría tras finalizar decimotercero a solo un punto de Mallorca, que fue el primer descendido en la decimoctava plaza.

En conversación con Banda Deportiva, el lateral izquierdo fue consultado sobre el rol de líder que asumió en el conjunto andaluz, donde en varios compromisos portó la jineta de capitán tal como lo hizo en su anterior club Toulouse y en La Roja.

"He aprendido a liderar con el ejemplo, entrenándome al máximo, dejando todo en cada pelota para contagiar a mis compañeros positivamente. Me ha tocado ser capitán y aprender a escuchar. Si tengo que decirle a un compañero, tengo que ser de cierta forma porque si no, le afecta a su rendimiento. Eso también es ser líder y muchas veces no se nota", afirmó Suazo, quien partió con esta función en sus últimas campañas con Colo Colo.

En esa misma línea, el defensa nacional sostuvo que "el liderazgo se basa en contagiar positivamente con hechos y acciones a los demás. Sea o no capitán, no cambio mi forma de ser y quizás por eso me eligen. No llego a ningún club y empiezo a mandar, eso nunca lo voy a hacer".

Respecto a la pelea por no descender con el elenco blanquirrojo, el zaguero sostuvo que "Después de cada derrota, al siguiente día abrazo a mis compañeros, los saludo con cariño y entro a la cancha sonriendo. A lo mejor me sacan fotos y la gente dice ¿Cómo se está riendo si el día anterior perdiste? Para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra. Obviamente tengo frustración, me duele y soy el más exigente porque soy muy competitivo, pero si llevo toda esa acción positiva, al final las cosas terminan yendo a ese lado".

Suazo también subrayó que "La confianza se construye en los momentos difíciles, donde el equipo pierde, donde te equivocas en un pase y terminó siendo gol. Pero todo lo hago creyendo en que va a ser lo mejor para el equipo porque no me escondo. Para mí eso es muy importante porque se construye a base del error y del aprendizaje, de esa resiliencia contigo mismo".

Por último, el futbolista se deshizo en elogios para la hinchada de Sevilla. "Nuestro estadio es una maravilla cuando entramos, cuando cantan el himno con las bufandas... se te eriza la piel, es precioso. En Europa hay muchos estadios que no alientan y se escucha todo. Hay otros que no. Por ejemplo, en el del Betis y en el nuestro no se escucha porque la gente está a full. Eso a mí me encantó cuando llegué porque me recordó muchas cosas que viví en Colo Colo en cuanto a cómo sienten el fútbol y cómo lo viven", cerró.