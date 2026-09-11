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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Gabriel Suazo sufrió una patada en la cara en el partido de Sevilla y Valencia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

De todas formas, el nacional siguió jugando.

Gabriel Suazo sufrió una patada en la cara en el partido de Sevilla y Valencia
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El chileno Gabriel Suazo, capitán de Sevilla, fue protagonista en el primer tiempo ante Valencia, por la quinta fecha de la liga española, al recibir una patada en el rostro en un balón dividido.

Corría el minuto 27 cuando Suazo se inclinó para cabecear, lo que coincidió con el pie levantado de Ryunosuke Sato en un intento por controlar.

El nacional se llevó un golpe directo en la nariz, aunque pudo continuar en el partido tras el chequeo médico de rigor.

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