Gabriel Suazo y campaña del Sevilla: Tendremos momentos difíciles

Una temporada particular ha estado viviendo el seleccionado nacional Gabriel Suazo, quien asumió la capitanía de un Sevilla que tras andar a los tumbos en la campaña pasada, ahora se encuentra en el quinto puesto de La Liga con 13 puntos, cinco menos que el líder, FC Barcelona.

El chileno, presente durante los 90 minutos en los seis encuentros de su equipo, charló con los medios oficiales del club y reveló algunas de las claves que tienen a los hispalenses en la parte alta de la Primera División de España.

"Pensábamos que podíamos conseguir buenos resultados porque partimos de la actitud, y esa es la base nuestra. Once guerreros que salgan a dejárselo todo. Así comenzamos y los resultados se han dado por eso. Tendremos momentos difíciles y los afrontaremos como equipo, pero esa base de la pretemporada se está viendo reflejada", señaló de entrada el lateral izquierdo.

A juicio del formado en Colo Colo "es un trabajo de equipo. Cuerpo técnico, jugadores, médicos, todos. Creemos en una idea, vamos a por ella convencidos al cien por cien y sabemos nuestras cualidades y defectos. Detrás hay un planteamiento táctico y con nuestra actitud y forma de enfrentar cada partido".

Asimismo, el zaguero remarcó que "el año pasado nos ayudó muchísimo a comenzar ahora como si cada partido nos salvase del descenso. Eso es lo que tratamos de transmitir en cada partido. Cada encuentro tiene que ser así, como si estuviésemos críticos. Ahí fuimos capaces de sacar todo lo que teníamos dentro para competir al máximo y eso nos está sirviendo como paso adelante".

Sobre el liderazgo en el plantel, el zurdo de 29 años afirmó que "las energías se transmiten, por lo que intento que siempre sea positiva. Hoy me toca llevar este brazalete y es un orgullo tremendo, pero no soy el único. Kike es un tremendo líder, Luci, Juan, Marcao... Somos todos capitanes dentro de este grupo".

Elogios a Luis García

El futbolista criollo también tuvo elogios para el entrenador blanquirrojo, Luis García Plaza. "Él vino en una situación muy complicada y tuvo esa personalidad y carácter de hacerlo. Se lo valoramos muchísimo como jugadores. Ahora con una temporada desde cero, planteando sus ideas, confiando en su forma de ver el fútbol se le ve muy feliz y contento y cada vez se va uniendo todo en la misma dirección", valoró.

Para cerrar, Suazo se dirigió a la hinchada del elenco andaluz y subrayó que "lo que queremos es enamorar a nuestra afición. Ellos aman al Sevilla, pero el grupo que tienen enfrente tienen que ver once guerreros dando el máximo sea cual sea el resultado. Yo solo llevo un año aquí, pero hablando con los de casa veo eso y percibo eso, que la gente quiere vernos dándolo todo por el escudo".