Team Chile de remo cerró sus demoledores Sudamericanos con nuevo oro y tres platas

El Team Chile de remo volvió a brillar en su último día de competencia por los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, Argentina, pues coincidentemente con Fiestas Patrias ganó el oro número 18 de nuestro país en el medallero global.

El cuadro nacional compuesto por Antonia y Melita Abraham y Christina y Victoria Hostetter se impuso en la final de cuatro pares femenino con un tiempo de seis minutos, 12 segundos y 54 centésimas.

Brasil se quedó con la plata, a 1.51 segundos de las chilenas. Perú, en tanto, cerró el podio (+4.71s).

Con este triunfo, los chilenos lideraron el medallero específico del remo con siete medallas doradas.

Sin embargo, esa no fue la única presea que cayó para nuestros deportistas, ya que se dieron tres medallas de plata en las otras definiciones de la jornada.

Andoni Habash remató segundo en el individual masculino con un crono de 6:33.69; a solo 85 centésimas del uruguayo Bruno Cetraro. En el cuádruple par masculino el ganador también fue Uruguay, con 2.56 segundos de ventaja sobre Chile, cuyo equipo estuvo conformado por Alfredo e Ignacio Abraham, César Abaroa y Francisco Lapostol.

El día culminó con la plata el ocho con timonel mixto. Las hermanas Abraham, Victoria Hostetter, Christina Hostetter, Ignacio Wilson, Andoni Habash, Marcelo Poo, Nahuel Reyes y Josefa Ceballos quedaron a 1.76 segundos de Uruguay. En otro resultado, Isidora Niemeyer fue cuarta del individual femenino.