Hansi Flick se rindió ante el Betis de Manuel Pellegrini: "Es increíble cómo han mejorado"

Tras la épica remontada ante FC Porto que le permitió mantener un arranque perfecto en la Champions League, el Real Betis de Manuel Pellegrini afronta una prueba de fuego en el torneo local dado que este sábado recibirá al puntero de La Liga, el poderoso FC Barcelona.

En la antesala de este electrizante choque en el Estadio La Cartuja, el estratego del conjunto catalán, el alemán Hansi Flick, no escatimó en elogios para destacar el notable trabajo táctico y competitivo que encabeza el "Ingeniero" en Heliópolis.

"Lo más importante es ganar el partido en Sevilla. El Betis está con mucha confianza tras ganar todos sus compromisos en casa y en la Champions están consiguiendo resultados extraordinarios", comenzó analizando el DT culé en conferencia de prensa.

En esa misma línea, el germano alertó sobre el potencial ofensivo del elenco verdiblanco: "Tienen jugadores fantásticos en el uno contra uno, así que tendremos que defender muy bien. Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos".

Asimismo, Flick destacó la evolución que ha tenido el cuadro del técnico chileno: "Es increíble cómo han mejorado respecto a la temporada pasada. Y eso que ya habían hecho un gran trabajo metiéndose a la Champions League después de 20 años", remarcó.

Por último, el adiestrador blaugrana abordó el espectacular presente de la joven joya del fútbol mundial, Lamine Yamal, y cómo maneja las cargas físicas del delantero.

"Es un futbolista muy especial y sé que tenemos que gestionar con cuidado sus minutos. Pero para él lo primordial es que disfrute jugando en la cancha; ahora lo está haciendo y no quiero cortar esa dinámica positiva", concluyó el estratega germano.