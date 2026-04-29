Isco Alarcón y su firme espaldarazo a Manuel Pellegrini: "No entiendo un Betis sin él"

Aunque la eliminación en los cuartos de final de la Europa League generó un evidente quiebre entre un sector de la hinchada de Real Betis y el técnico Manuel Pellegrini, el estratega chileno sigue sumando apoyos de peso dentro del camarín del cuadro helipolitano.

Uno de sus principales "escuderos" es el experimentado volante Francisco "Isco" Alarcón. El exjugador de Real Madrid, quien ya fue pupilo del "Ingeniero" en aquel histórico Málaga, no escatimó en elogios para analizar el trabajo del DT nacional al mando del conjunto verdiblanco.

En conversación con Canal Sur Televisión, el mediapunta destacó la relevancia de Pellegrini en su carrera: "Ha estado presente en dos de los momentos más importantes para un jugador, por lo menos al principio. Me dio la oportunidad en el Málaga, y lo jugué todo".

"Me ha dado siempre muchísima confianza para que desarrollase mi personalidad y mi fútbol dentro de un terreno de juego. Y ahora en el Betis igual, desde que llegué estoy disfrutando como el niño que empezaba en Málaga", añadió el talentoso futbolista hispano.

Al ser consultado sobre los cuestionamientos y la continuidad del técnico chileno frente al proyecto bético, Isco fue tajante en su respaldo.

"Es que yo no entiendo un Betis sin Pellegrini, lo que ha hecho en el club es algo inédito. Desde que está él, junto al Barça, Atlético y Real Madrid, el Betis es el equipo que se ha clasificado consecutivamente para Europa más temporadas. Y eso para un club como este y con una afición como esta es muy importante", remarcó.

Con este respaldo público, Manuel Pellegrini intentará cerrar la temporada de la mejor manera en la liga española, buscando asegurar una nueva clasificación europea que calme las aguas en Sevilla y ratifique su vigencia en el fútbol de elite.