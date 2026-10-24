Julián Alvarez puso presión a FC Barcelona antes del clásico

Julián Alvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid, fue protagonista de la victoria por 1-0 ante Deportivo La Coruña en el Estadio Metropolitano, por la décima fecha de la liga española, resultado que permitió al conjunto "colchonero" acercarse al liderato en la antesala del clásico entre FC Barcelona y Real Madrid.

El equipo dirigido por Diego Simeone sufrió durante la primera mitad frente a un rival que manejó el balón y generó las ocasiones más peligrosas. El arquero Jan Oblak evitó la apertura de la cuenta, mientras los hinchas locales manifestaron su descontento con el rendimiento del conjunto madrileño.

Sin embargo, la historia cambió apenas comenzó el complemento. A los 47 minutos, Julián Alvarez recibió una asistencia de Alejandro Grimaldo y definió dentro del área para establecer el único tanto del compromiso, desatando la celebración de los aficionados.

El gol permitió a Atlético de Madrid recuperar la tranquilidad y mejorar su funcionamiento, aunque Deportivo mantuvo la presión hasta el final. El conjunto visitante estuvo cerca de igualar en los descuentos, cuando Kevin desperdició una clara oportunidad frente al arco defendido por Oblak.

Con esta victoria, Atlético de Madrid llegó a 25 puntos y quedó a dos del líder FC Barcelona, a la espera del clásico que disputarán los catalanes frente a Real Madrid este domingo. El cuadro de Simeone prolongó su buena racha en el torneo, luego de vencer a Espanyol en la jornada anterior, y sumó su sexta victoria consecutiva en la competencia.