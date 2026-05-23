Kylian Mbappé se coronó como máximo goleador de la liga española

Pese a una temporada sin títulos y que acabó en una tormenta sobre el equipo, Real Madrid culminó la liga española 2025/26 con Kylian Mbappé siendo el máximo artillero del torneo, luego de marcarle a Athletic Club en el triunfo 4-2 de los "merengues" por la última fecha.

Gonzalo García abrió la cuenta para la "casa blanca" al minuto 11 y Jude Bellingham aumentó en los 40'; cinco minutos antes del primer descuento bilbaíno obra de Gorka Guruzeta.

Mbappé se inscribió en el marcador al minuto 50 con un latigazo rasante desde fuera del área que superó la estirada de Alex Padilla.

Con esta conquista, el galo alcanzó las 24 anotaciones, superando por dos a Vedat Muriqui, quien anotó en simultáneo anotó para Mallorca, cuya victoria de 3-0 ante Real Oviedo no bastó para salvarse del descenso.

El delantero francés aprovechó la anotación para abrazar al DT Alvaro Arbeloa y así dejar atrás las versiones de un quiebre entre ambos en la interna del equipo.

Cabe recordar que Mbappé ya había sido "Pichichi" en la pasada temporada, compartiendo el título con Robert Lewandowski de FC Barcelona al igualar con 42 conquistas.

Respecto al resto de goles en el "Santiago Bernabéu", Brahim Díaz puso la cuarta cifra madrileña (87') y Urka Izeta marcó el segundo tanto vasco (90').