La guerra entre Atlético y Real Madrid por las fotos que mostró José Mourinho tras el derbi

Atlético de Madrid respondió este lunes a José Mourinho y encendió una nueva polémica con Real Madrid luego de las fotografías que el entrenador portugués mostró para reclamar decisiones arbitrales en el derbi.

Después de la victoria por 2-1 de Atlético sobre Real Madrid, Mourinho apareció en conferencia de prensa con dos imágenes impresas correspondientes a entradas de Cristian "Cuti" Romero sobre Jude Bellingham y de Kang-in Lee contra Federico Valverde.

"Podríamos ahorrarnos la conferencia. La historia del partido está aquí", señaló el entrenador de los "merengues" mientras exhibía las fotografías. "Son dos tarjetas rojas claras", aseguró.

Mourinho agregó que, considerando las dificultades que tuvo su equipo jugando once contra diez, podía imaginar lo que habría ocurrido durante 50 minutos con Real Madrid enfrentando a nueve futbolistas del Atlético.

La respuesta del elenco "colchonero" llegó a través de sus redes sociales. Atlético publicó un video en el que aparece una impresora de la que sale una fotografía de Mourinho mostrando las imágenes durante la conferencia.

En la parte inferior de la impresión, el club rojiblanco agregó un mensaje directo en rojo y blanco: "Stop acoso arbitral ya", prolongando la controversia que dejó el derbi madrileño.