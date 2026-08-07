Luca Zidane quedó sin club tras su paso por el Mundial

Granada anunció la salida del arquero Luca Zidane, luego de alcanzar un acuerdo para extinguir el contrato que unía al futbolista con la institución española.

El guardameta dejó el club después de dos temporadas, etapa en la que disputó 45 partidos oficiales entre la Liga y la Copa del Rey.

Zidane había llegado procedente de Eibar como uno de los porteros destacados de la Segunda División española, pero su rendimiento en Granada quedó por debajo de las expectativas del club.

Granada y Luca Zidane acordaron terminar el vínculo

El arquero participó recientemente con Argelia en el Mundial, aunque su actuación en el torneo no generó la revalorización que esperaba la institución.

La situación económica de Granada también incidió en la decisión, debido a que Zidane mantenía una de las fichas más elevadas del plantel.

El hijo del exfutbolista Zinedine Zidane quedó de esta manera como jugador libre y buscará un nuevo destino para continuar su carrera.

Granada agradeció al portero "el compromiso mostrado a lo largo de estas dos temporadas defendiendo la portería nazarí" y le deseó "la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales".