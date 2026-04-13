Lucas Cepeda: "Es una alegría marcar mi primer gol fuera de Chile"

El delantero chileno Lucas Cepeda vivió una jornada consagratoria el pasado fin de semana en el fútbol español al anotar su primer gol en Europa, tanto que le significó un vital triunfo a Elche por 1-0 sobre Valencia en La Liga.

Tras el encuentro, el ariete nacional no ocultó su satisfacción por estrenarse en las redes del "Viejo Continente": "Es una alegría marcar mi primer gol fuera del país, pero más contento por el rendimiento del equipo, que lo dio todo los 95 minutos", señaló en diálogo con DAZN.

En esa misma línea, el exjugador de Colo Colo destacó la importancia de las tres unidades en la lucha por la permanencia. "Eso me pone tranquilo, de que vamos a luchar hasta el final por lograr el objetivo, que es mantenernos en la categoría donde se merece estar el club", expresó.

Respecto a su adaptación y su presente en el cuadro ilicitano, Cepeda se mostró cauto pese a los elogios recibidos: "Me siento muy cómodo. Tengo que ir paso a paso. No he logrado nada. Esto es para ayudar al equipo a conseguir el triunfo y salir de los puestos donde estamos, que no lo merecemos".

Finalmente, el atacante proyectó la recta final del torneo, donde Elche se juega la vida para evitar el descenso. "Hay que rescatar la mayoría de los puntos en casa. Logramos el triunfo y lo merecíamos, nos quedan siete finales que las vamos a ir a buscar como tal", sentenció.