Lucas Cepeda se quedó en la banca en derrota de Elche ante Rayo Vallecano

Elche, del atacante chileno Lucas Cepeda, cayó ante 1-0 ante Rayo Vallecano como visitante, por la trigésima fecha de la Liga española.

El delantero nacional fue citado, tras regresar desde Nueva Zelanda por la gira que hizo con La Roja, pero no sumó ningún minuto en el encuentro.

El solitario gol del encuentro para los de Vallecas fue obra del francés Randy Nteka a los 74 minutos.

Con este resultado, los franjiverdes se ubicaron en la décimo séptima ubicación con 29 puntos a tan solo una unidad de la zona de descenso. Mallorca, que se posiciona un puesto por debajo en zona roja, aún debe disputar su partido en esta jornada.

El siguiente compromiso para Elche será frente a Valencia el sábado 11 de abril a las 10:15 horas (13:15 GMT).