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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Lucas Cepeda sumó minutos en la igualdad de Elche ante Athletic Club

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Un autogol le negó un esforzado triunfo al equipo chileno.

Lucas Cepeda sumó minutos en la igualdad de Elche ante Athletic Club
 EFE / Elche CF
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El delantero chileno Lucas Cepeda ingresó en los últimos minutos del 1-1 que Elche obtuvo en su visita a Athletic Club de Bilbao por la quinta fecha de la liga española.

Los vascos dominaron ampliamente el balón de un duelo con áreas cerradas. Elche se las arregló para abrir la cuenta con un penal de Facundo Buonanotte al minuto 50.

Sin embargo, un autogol de Víctor Chust a los 79' le negó la victoria a los ilicitanos.

Poco después, a los 82', entró Cepeda para culminar el encuentro tomando la posta del volante Germán Valera.

Este resultado mantuvo a Elche con su registro sin victorias hasta el momento en el torneo español, siendo penúltimo de la tabla con los mismos dos puntos de Málaga y Villarreal, que aún deben jugar sus respectivos duelos.

En la próxima jornada, Elche y Cepeda tendrán el siempre duro desafío de enfrentar a Real Madrid, como local el martes 15 de septiembre a las 16:30 horas de Chile (19:30 GMT).

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